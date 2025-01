Il Governo Meloni investe nella legalità: nuovi agenti penitenziari in Calabria

verona il presidente della provincia Miozzi in visita al carcere di Montorio foto: sartori fotoland

Più sicurezza nelle prigioni della Calabria: nuovi agenti penitenziari in arrivo per potenziare l’organico. Soddisfazione del Sen. Ernesto Rapani e il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove

“Ancora una volta, il Governo Meloni conferma il suo impegno concreto nel garantire sicurezza e legalità sul territorio italiano, con un’attenzione particolare agli istituti penitenziari calabresi. Grazie alla conclusione del 184° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1327 nuovi agenti saranno presto operativi nei vari istituti italiani, di cui una quota significativa destinata alla Calabria”. A comunicarlo è il Sen. Ernesto Rapani e il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove

Le nuove assegnazioni: Rossano, Crotone e Castrovillari

Alla Casa di Reclusione di Corigliano Rossano saranno assegnati 9 nuovi agenti, mentre 4 rinforzeranno l’organico di Crotone e altri 3 entreranno in servizio a Castrovillari. Questi numeri rappresentano una boccata d’ossigeno per il personale penitenziario, da anni alle prese con carenze strutturali e carichi di lavoro insostenibili.

Soddisfazione per i rinforzi

«Le nuove assunzioni dimostrano chiaramente l’attenzione del Governo Meloni per la sicurezza e il benessere dei cittadini. Si tratta di un risultato frutto di un percorso iniziato 28 mesi fa e che non si arresta: altre 2568 unità inizieranno il 185° Corso a maggio 2025 e, con il nuovo bando per allievi agenti pubblicato lo scorso 15 gennaio, verranno reclutate ulteriori 3246 risorse», ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani.

Rapani non ha mancato di esprimere soddisfazione per gli sforzi del Governo:

«Queste nuove assegnazioni rappresentano un passo decisivo per rafforzare il sistema penitenziario calabrese e un segnale tangibile di vicinanza alle esigenze del territorio. Ringrazio il Sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove per il suo instancabile lavoro a supporto della Polizia Penitenziaria. Continuerò a collaborare al suo fianco per garantire al nostro territorio il rispetto delle istituzioni e il potenziamento delle Forze dell’Ordine».

L’impegno del Governo per un sistema carcerario più sicuro

L’impegno del Governo Meloni si inserisce in una strategia più ampia che punta a risolvere le criticità croniche del sistema carcerario italiano, rafforzando organici e risorse. La Calabria, grazie alle recenti misure, potrà contare su una maggiore sicurezza, con istituti penitenziari più efficienti e personale adeguato.