Basta Vittime sulla SS 106 ricorda chi ha perso la vita sulla ‘Strada della morte’

Due iniziative per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita sulla SS 106 in occasione della "Giornata in ricordo delle vittime sulla strada"

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, domenica 21 novembre, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, ha deciso di ricordare tutte le vittime della Statale 106 attraverso due iniziative.

Le iniziative

Domenica 21 novembre prossimo, tutti i familiari delle vittime della Statale 106 in Calabria sono invitati ad accendere una candela sul proprio balcone di casa in ricordo dei loro cari. Poi sono invitati ad inviare una foto al numero di WhatsApp 351.196.8424 con il nome di chi si vuole ricordare. Ogni foto ricevuta sarà pubblicata sulla pagina e sul gruppo Facebook dell’O.d.V. “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” nel corso della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Sempre domenica 21 novembre prossimo, avrà luogo, alle ore 20:00, la diretta Facebook in cui l’O.d.V. “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” presenterà per la prima volta in assoluto il Reportage realizzato dal videomaker Natalino Stasi dal titolo “È la strada della morte”, un video racconto inedito, che aiuterà a far comprendere quali sono le ragioni legate alla pericolosità della famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria.

Caligiuri: “Momento di grande riflessione”