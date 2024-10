Calcio – Il Bari compra ancora, arriva il partner di Antenucci

E’ indicata da tutti come la formazione da battere. C’è chi sostiene che disputerà un campionato a parte, talmente forte ed attrezzato sia l’attuale organico. Il Bari di De Laurentiis vuole a tutti i costi la promozione in serie B e per farlo, ha costruito una squadra che addirittura anche in cadetteria, farebbe una gran bella figura.

Senza badare a spese e quindi con un budget altamente sopra la media rispetto alle dirette concorrenti, si è assicurata le prestazioni di giocatori di assoluto livello, su tutti Mirko Antenucci, arrivato direttamente dalla serie A. Poi Schiavone, Scavone, D’Ursi, Kupisz, solo alcuni dei grandi nomi che compongono l’organico dei galletti.

E l’ultimo grande colpo è rappresentato dall’arrivo di un forte e promettente attaccante come Franco Ferrari, italo-argentino, di proprietà del Genoa. Poche apparizioni in B con il Brescia, poi il trasferimento al Piacenza e 10 reti in 18 presenze. Comporrà il tandem d’attacco del Bari con Antenucci.

L’entusiasmo è altissimo anche tra i tifosi, sottoscritti 600 abbonamenti in due giorni.