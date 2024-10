Calcio, criteri per i ripescaggi. Fissata la data del Consiglio Federale

C’è molta curiosità rispetto a quelle che saranno le decisioni del Consiglio Federale dopo le domande di iscrizione effettuate dalle società per la partecipazione ai campionati professionistici con una sola defezione al momento rappresentata dall’Ancona, prossimo all’esclusione. Diversamente dagli anni precedenti, la situazione generale sembra migliore, tranne che non vi siano segnalazioni nuove delle quali ancora non si sa ancora nulla. Diffcile.

Il comunicato dell FIGC

“E’ stata convocata per le ore 10 di venerdì 14 giugno la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione della riunione dello scorso 14 maggio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; piano di Audit integrato 2024; esame eventuali ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2024/2025: provvedimenti conseguenti; eventuale partecipazione di ulteriori Seconde Squadre di Serie A al campionato di Serie C 2024/2025: provvedimenti conseguenti; procedure e criteri per l’eventuale riammissione ai campionati Serie A e Serie B 2024/2025: provvedimenti conseguenti; procedure e criteri per l’eventuale riammissione al campionato Serie C 2024/2025 ex art. 49, comma 4 bis, delle NOIF: provvedimenti conseguenti; regolamento LND ex art. 49, comma 1, lett. C), delle NOIF: provvedimenti conseguenti; procedure e criteri per gli eventuali ripescaggi nei campionati professionistici 2024/2025: provvedimenti conseguenti; criteri per gli eventuali ripescaggi in Serie A e Serie B femminile 2024/2025; termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2024/2025; termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società della Serie B Femminile stagione sportiva 2024/2025; principi informatori del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri; modifiche regolamentari; nomine di competenza; ratifica delle delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali“.