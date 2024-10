Calcio: incredibile a Crotone. La società esonera Zauli, la squadra lo salva

“L’esonero di Lamberto Zauli, ufficializzato con un comunicato stampa. Una svolta per un Crotone con grandi ambizioni ma post avvio di stagione deficitario (solo 10 punti in 8 partite). Poi, però, le voci hanno iniziato a rincorrersi: non sui nomi dei candidati alla successione, ma sull’ipotesi di un colpo di scena. È il primo pomeriggio quando viene convocata una conferenza stampa del d.g. Raffaele Vrenna, alla presenza di tutta la squadra. Sono proprio i giocatori ad aver cambiato la storia della giornata: Zauli infatti resterà al suo posto, perché la squadra ha chiesto direttamente al presidente Gianni Vrenna di non esonerarlo. Assumendosi le responsabilità dei risultati negativi.

Le motivazioni dei calciatori

Vrenna junior introduce: “La squadra avrebbe dovuto incontrare Zauli per salutarlo, però i ragazzi ci hanno chiesto di fare un passo indietro. È una cosa che umanamente mi ha colpito, ma ovviamente si sono dovuti confrontare con mio padre, il presidente, che aveva preso la comprensibile decisione per dare una scossa. È arrivato il momento di dare di più e fare meglio“. Prende la parola Guillaume Gigliotti, capitano dall’alto delle sue quasi 150 presenze in B: “Siamo uomini prima che calciatori, le colpe sono più nostre che di Zauli. Ecco perché siamo andati dal presidente a chiedergli di non prendersela con l’allenatore. Sentendo quel che si dice in giro, il mister qui non lo vuole più nessuno. Ma siamo noi ad avere un rapporto diretto e quotidiano con lui, sapendo come lavora. Ecco perché vi diciamo che non merita di perdere il posto“.

fonte: gazzetta.it