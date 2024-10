Calcio – Nulla da fare contro la Pro Pellaro, cade ancora la Ludos

La settimana scorsa quel bonus sprecato in casa contro una diretta concorrente, una sconfitta preventivabile quella arrivata nella giornata di ieri sul campo della vice capolista Pro Pellaro. Ma la Ludos, come spesso è accaduto in questa stagione, ha venduto cara la propria pelle, giocando un buon match e tenendolo in bilico l’incontro fino al 72° minuto.

Una partita che ha visto i padroni di casa in vantaggio con il solito Praticò ed il pareggio quasi a conclusione della prima frazione di Canale. Nella seconda parte la Pro Pellaro ha cercato più volte la rete del 2-1, ma la compagine ospite si è sempre difesa con ordine fino al gol di Bossi che ha ben sfruttato un calcio d’angolo. A gara praticamente conclusa è arrivato il sigillo di Cangeri. Un’altra battuta d’arresto per la Ludos che rimane inchiodata al penultimo posto della graduatoria a quota nove e sempre più lontana dalle zone che contano per quello che riguarda la salvezza.

Prossimo impegno in casa contro il Borgo Grecanico.