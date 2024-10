Calcio: la rabbia dei tifosi del Palermo, la consegna delle maglie, il retroscena

Ennesima scialba prestazione del Palermo che esce sconfitto anche dal campo dello Spezia. A nulla è servito il cambio alla guida tecnica, la squadra sembra non riuscire a venire fuori da un torpore che la caratterizza da troppo tempo e così dopo l’ennesima brutta prestazione i tifosi rosanero si sono resi protagonisti di un qualcosa di atipico. Gli stessi hanno spiegato l’incontro con i giocatori sotto la curva del settore ospiti durante il quale è stato richiesto di consegnare le maglie. Le stesse sono state regalate ai bambini presenti, che secondo i tifosi erano più meritevoli di indossarle.

Il comunicato

“Gira in rete un video della squadra rosanero sotto il settore ospiti a La Spezia. Adesso sanno che anche per noi, che gli abbiamo dato sostegno illimitato e incondizionato, non sono stati in grado di onorare questa maglia e questi colori e che questo non è il modo di arrivare ai play off.

Visto che a nostro avviso non sono degni di indossare questa maglia lì abbiamo invitati a togliersela sottolineando che questo è un gesto che non avremmo voluto fare perché consacra sia la loro sconfitta ma anche la nostra, che gli abbiamo dato fiducia!