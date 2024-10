Il reggino Mimmo Toscano, sulla panchina del Cesena, cerca l’ennesima promozione

Mister promozioni ci riprova, ma questa volta dovrà farlo attraverso i play off. Il reggino Mimmo Toscano sulla panchina del Cesena, ha trovato in campionato una Reggiana più continua nel suo cammino e sfumata la promozione diretta, punta a conquistarla da secondo in classifica attraverso la fase finale della post season. Queste le sue dichiarazioni rilasciate su Rtv San Marino e riprese da tuttoC: “Mi sono reso conto che queste partite rappresentano una grande incognita. Vivono sull’equilibrio e diventano determinanti gli episodi: è sempre stato così ma ancora di più adesso che veniamo da una lunga sosta. L’importante è arrivare al meglio dal punto di vista mentale: lavorare sulle gambe oggi serve a poco perché è la testa a farle girare. Ho disputato i play off una sola volta quando subentrai a stagione in corso sulla panchina della Feralpisalò. Sarà un’esperienza nuova anche per me giocare dopo oltre un mese di pausa, e la vedo come un’opportunità di crescita perché potrebbe ripetersi in futuro. Sono molto curioso e non vedo l’ora di entrare in gioco perché è un’esperienza che voglio vivere con intensità e a 360°. Vogliamo essere tra le otto che si giocheranno questo sogno e possibilmente centrarlo. Di certo, ci proveremo con tutte le nostre forze“.