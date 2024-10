Calciomercato: Charpentier sarà avversario della Reggina

Una sfortuna senza precedenti nel periodo in cui l’attaccante di proprietà del Genoa è stato in forza alla Reggina. Prima il covid che ha bloccato il recupero da un serio infortunio, una brutta ricaduta ed ancora un importante problema muscolare che ne ha interrotto il suo percorso in amaranto, per poi essere ceduto lo scorso gennaio all’Ascoli. Adesso una nuova avventura per Gabriel Charpentier che riparte sempre dalla cadetteria, ma con la maglia del Frosinone:

Charpentier dal Genoa al Frosinone

“Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Genoa CFC per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Gabriel Charpentier. Il calciatore classe 1999 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto“.