Calciomercato: uno dei primi obiettivi della Reggina finisce al Messina

Era uno degli obiettivi della Reggina all’inizio di questa sessione invernale di mercato, ma dopo i primi confronti non si è arrivati a una vera e propria trattativa. Così la società amaranto si è fiondata su Francesco De Felice, fortemente voluto e inseguito dalla scorsa estate, mollando praticamente da subito la pista Costantino. L’attaccante di proprietà del Catania è passato in prestito al Messina, compagine quest’ultima con notevoli diffcoltà in campionato e dentro la zona pericolo.

Il comunicato

“L’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante Rocco Costantino.

Il classe 90′ con oltre 150 reti in carriera, arriva con la formula del prestito dal Catania e si legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2025“.