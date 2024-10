Calciomercato, Palermo già all’assalto. Tanti nomi importanti nel mirino dei rosanero

Una proprietà forte e ricca, ma soprattutto ambiziosa quella che detiene le quote del Palermo, compagine che si è presentata da matricola al campionato di serie B ultimo ed alla prima stagione ha sfiorato la qualificazione ai play off. A dire il vero ha sprecato una enorme opportunità proprio all’ultima giornata, con il vantaggio su chi inseguiva in griglia e quel 2-0 iniziale con il Brescia che aveva fatto sognare squadra e tifosi. Ma è già tempo di programmare la nuova stagione ed il primo tassello è stato messo subito a posto con la conferma in panchina di Eugenio Corini. Ad una intelaiatura già forte, adesso si punta all’irrobustimento dell’organico con calciatori di qualità ed esperienza ed i primi nomi che stanno venendo fuori sono decisamente di spessore. Partendo dalla difesa obiettivo primario è mister promozioni Fabio Lucioni, reduce da due vittorie di campionato consecutive (Lecce e Frosinone), tre in totale se si aggiunge quella con il Benevento. Si guarda con interesse anche al forte Cistana, retrocesso con il Brescia e Ceppitelli. In mezzo al campo piacciono Acampora e Viviani (Bevenento), ma l’obiettivo primario sembra un altro retrocesso, Bisoli, pista decisamente più concreta e che si potrebbe chiudere non appena se ne creano le opportunità. Occhio anche all’attacco con mister Corini che punta sempre su calciatori veloci e tecnici. Sguardo rivolto in casa Pisa e quindi su Tramoni classe 2000 e Sibilli.