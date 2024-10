Calciomercato Reggina: gerarchie definite e c’è chi non gioca mai. Poi due posizioni da chiarire

Ci avviciniamo alla fine del girone di andata che corrisponde anche alla chiusura del 2022 e la pausa invernale per il campionato di serie B. E qualche giorno dopo si apre la seconda sessione di calciomercato, finestra che concede la possibilità alle società professionistiche di poter intervenire sugli organici, per alcuni utile a riparare rispetto alle scelte fatte in estate, per altre solo innesti ad irrobustire. E questa seconda strada potrebbe riguardare la Reggina, che a giudicarla oggi sembrerebbe non avere bisogno di nulla tanto da apparire come una macchina quasi perfetta. Ma le decisioni spetteranno al tecnico Inzaghi che insieme al Ds Taibi farà una valutazione complessiva su necessità ed eventuali interventi. Il mercato degli amaranto non dovrebbe riguardare solo le operazioni in entrata, anzi, è possibile che gran parte dei movimenti possa avvenire in uscita.

Calciatori mai o poco utilizzati

Ci sono calciatori che non si sono mai visti in campo come Dutu, Agostinelli, Bouah. Altri che si sono visti pochissimo come il giovane centrocampista Lombardi, autore anche di un gol ed altri ancora che sono usciti pian piano di scena come Crisetig, Loiacono e Ricci. Rimane un punto interrogativo sulla questione portieri, uno potrebbe uscire e poi da chiarire le posizioni di Obi e Santander. Due dei pezzi forti dello scorso mercato in campo non si sono quasi mai visti. Problemi fisici, ricadute e lunghe assenze che saranno oggetto di valutazione. Certamente situazioni non semplici le ultime due, soprattutto per la consistenza dei loro contratti.