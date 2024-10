Calciomercato Reggina: il mix tra giovani e calciatori di categoria. Arriva Gagliolo

E’ molto chiara la politica che la Reggina sta portando avanti in questo calciomercato. Inizialmente si parlava solo di calciatori giovani da unire al gruppo già esistente, composto da diversi elementi più esperti e di categoria. Con l’arrivo di Pippo Inzaghi lo scenario è cambiato anche se non completamente. Il ds Taibi non ha mollato le piste precedenti, anzi, ha portato a termine le varie trattative con la Fiorentina per arrivare ad Agostinelli, Pierozzi, Dutu, chiuso per Di Stefano, Lombardi e Ravaglia, ma insieme a loro in dirittura d’arrivo ci sarebbero Obi, Camporese e Colombi. E secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, pronto per aggregarsi al gruppo amaranto c’è il forte ed esperto Riccardo Gagliolo. Classe 90, difensore di grande affidabilità, tanti anni a Carpi e Parma, mentre nella passata stagione in serie A, 15 presenze con la maglia della Salernitana.

