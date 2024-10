Calciomercato Reggina: Guarna è il portiere in uscita. Interessata una squadra di C

In occasione della partita interna giocata dalla Reggina con il Lecce, leggendo la distinta dei giocatori presenti, ci si è accorti che erano ben quattro i portieri a disposizione. Troppi.

L’infortunio di Nicolas, la buona prestazione di Plizzari

La società ha inteso intervenire sul mercato dopo le incertezze che si sono ripetute nelle gare in cui sono scesi in campo il giovane Plizzari e l’esperto Guarna. Dall’Udinese è arrivato Nicolas, un esordio amaro per lui con sconfitta nonostante una prestazione di buona sicurezza, mentre un primo tempo da spettatore a Frosinone. E nonostante non abbia mai dovuto fare interventi di una certa importanza, è bastata una uscita per creargli dei problemi alla schiena tali da non consentirgli di poter scendere in campo nella seconda frazione di gioco.

Sul mercato Enrico Guarna

Questa volta i portieri in distinta erano tre ed al suo posto è entrato Plizzari, disputando un’ottima gara e risultando decisivo in almeno tre interventi, nulla ha potuto sul rigore di Tabanelli. Una scelta precisa quella di mister Baroni, perchè entro lunedi prossimo il portiere che si cercherà di piazzare sul mercato è Enrico Guarna. Radiomercato parla di un possibile trasferimento in serie C e più precisamente al Palermo, squadra che ha visto da poco arrivare un suo ex compagno, Ciccio De Rose, ceduto a titolo definitivo ed ufficializzato proprio nella giornata di oggi.