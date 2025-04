Caos Giunta, Falcomatà spacca la coalizione: Angela Martino dice no, Pd in ebollizione. Salta l’interpartitica

Il sindaco, dopo Palmenta, ha cercato un altro ritorno in Giunta: offerta respinta da Martino. Falcomatà in difficoltà, ore di tensione

Inizia a diventare complicato seguire tutti gli eventi legati alla faticosa ricostruzione della Giunta Falcomatà. Le parole del sindaco oggi in consiglio comunale oggi sono già state superate delle ultime vicende e più in generale da una situazione che, a questo punto, rischia di precipitare.

Andiamo con ordine. Dopo l’addio ad Elisa Zoccali (che segue Lanucara e Costantino nel salutare Palazzo San Giorgio) rimane una casella da colmare nella nuova Giunta. Casella che non può essere più riempita da Azione dopo lo strappo totale tra le parti e che il Pd, per bocca del capogruppo Marino, ha evidenziato che sarebbe corretto potesse andare a forze civiche di centrosinistra.

Il sindaco Falcomatà, a questo punto colto da un raptus nostalgico, secondo quanto raccolto questo pomeriggio ha proposto -possibilità emersa durante un contatto con Delfino- un ritorno in Giunta ad Angela Martino, ex Pd, oggi con Sinistra Italiana di Demetrio Delfino.

Una proposta non arrivata direttamente dal sindaco a Martino ma nata dopo il dialogo con Delfino e che ha colto (giustamente) di sorpresa i due esponenti di Sinistra Italiana, non certo vicini al sindaco dopo la doppia rispettiva rottura di un anno e mezzo fa e l’addio forzato alla Giunta.

Ma tant’è, ormai è evidente che può accadere di tutto. La proposta, assicurano rumors, sarebbe stata prontamente e seccamente rifiutata, con le stesse voci che garantiscono che identica sorte Falcomatà avrebbe in caso il primo cittadino dovesse rivolgersi a Italia Viva offrendo una postazione nell’esecutivo.

In una situazione in pieno fermento e che vede novità ogni ora, è saltata l’interpartitica prevista per oggi nel tardo pomeriggio. Troppe tensioni, troppi malumori: la coalizione è di fatto spaccata, dilaniata, sono in pochi in queste ore (con la prima riunione della nuova Giunta in programma oggi) a negarlo all’interno della maggioranza.

Da non dimenticare infine le diatribe interne al Pd. La presa di posizione questa mattina del capogruppo Giuseppe Marino e del consigliere Giuseppe Sera, contraria rispetto a quella dei segretari Antonio Morabito e Valeria Bonforte, sarebbe stata accolta con rabbia (per usare un eufemismo) da alcune anime dem. Una spaccatura evidente all’interno del Pd, provocata dalle ultime scelte di Falcomatà e che si innesta in un momento delicatissimo per il partito, atteso a breve dalla fase congressuale.

Difficile intuire le prossime evoluzioni, una cosa è certa: le ultime scelte del sindaco Falcomatà, assieme alle lancette del tempo che corrono in modo inesorabile verso le prossime elezioni, hanno causato un terremoto all’interno della maggioranza. E come ogni terremoto che si rispetti, è impossibile capire quando e come sarà possibile ricostruire…