Calciomercato Reggina: nuovo sondaggio per un esterno d’attacco

Ultimi giorni di calciomercato. Sul fronte uscite si attende l’ufficializzazione del passaggio di Federico Giraudo al Cittadella mentre rimane in stand by il trasferimento di Loiacono al Pordenone visto che i ramarri dovranno prima cedere un difensore. La Reggina si è già espressa su quella che sarà la filosofia che si porterà avanti fino alla fine e cioè dell’attesa, senza assilli ed intervenendo solo in caso di opportunità e sempre attenti alla sostenibilità. Con queste indicazioni il ds Taibi sonda il terreno perchè fino alla fine si cercherà di irrobustire l’attuale organico in quei ruoli che necessitano di valide alternative ai titolari. Ripetiamo, sondaggi e non trattative come quello fatto di recente per l’esterno d’attacco Bidaoui, in uscita dall’Ascoli. In questa ultima settimana si intensificheranno i dialoghi con Santander per capire meglio se esistono i margini per puntare veramente su di lui, a prescindere dalle dichiarazioni pubbliche. Molto del mercato in entrata degli amaranto dipende dalla sua posizione. Ci si guarda intorno anche per un difensore. Potrebbe succedere più di qualcosa fino alla fine o… non succedere nulla.

