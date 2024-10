Calciomercato: per la Reggina la prima operazione in uscita è vicina

Per il richiestissimo Corazza ci sarà da aspettare

Con Menez e Lafferty già a disposizione di mister Toscano e Plizzari che lo sarà dalla prossima settimana, il Ds Taibi adesso si concentrerà sulle operazioni in uscita. Sembrava cosa fatta per il passaggio di Simone Corazza al Modena ma è evidente, invece, che tra il giocatore, i canarini e la Reggina ci sia ancora qualcosa da sistemare prima della cessione definitiva che, tranne ribaltoni, comunque dovrebbe arrivare.

Un giocatore che ha diverse richieste soprattutto in serie D, è il centrocampista Zibert, lo scorso anno in prestito al Bisceglie. Ma la chiamata che probabilmente lo convincerà a lasciare in maniera definitiva la casacca amaranto è quella della Turris. I discorsi sono avanzati ed a breve potrebbero arrivare ad una conclusione, con l’ambiziosa squadra campana che sogna di poter concludere anche con De Francesco.