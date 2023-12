Capodanno Rai a Crotone, incrementati i servizi di trasporto pubblico

Di seguito il comunicato dell’Ufficio Stampa della Giunta Regione Calabria con le dichiarazioni dell’assessore Emma Staine.

In occasione del Capodanno Rai, evento che si svolgerà a Crotone il prossimo 31 dicembre 2023, l’assessorato ai Trasporti guidato da Emma Staine, ha inteso ampliare servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi. In particolare, da Sibari, Lamezia Terme e Catanzaro verso Crotone.

Inoltre, sono stati programmati dei collegamenti turistici integrativi su gomma da e per Crotone, passando per Camigliatello, Lorica e San Giovanni in Fiore.

Ha specificato l’assessore Emma Staine:

“Abbiamo incrementato il servizio di trasporto ferroviari per agevolare i flussi e gli spostamenti in occasione della manifestazione e dei festeggiamenti a Crotone durante la notte di San Silvestro. Avevamo l’esigenza di favorire gli spostamenti in giornate così importanti, in modo da consentire a turisti e cittadini di poter vivere al meglio gli eventi di rilevanza nazionale, in programma nella Città pitagorica. L’iniziativa risponde alla volontà, da parte dell’amministrazione regionale, di puntare in maniera incisiva alla promozione e alla scoperta della Calabria. Ringrazio i dirigenti e i funzionari del dipartimento, i responsabili di Trenitalia e delle società di trasporto pubblico su gomma per la disponibilità e il lavoro di concertazione nella programmazione e realizzazione dei servizi turistici aggiuntivi”.