Castello normanno di Stilo vincitore del IV° concorso fotografico della BMTA

Ha vinto il IV° concorso fotografico indetto nell’ambito della BMTA – Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, giunta alla XX° Edizione, in programma a Paestum dal 26 al 29 ottobre 2017, la foto del Castello Normanno di Stilo (RC) scattata da Gianpiero Taverniti , nella sua visita itinerante atta a far conoscere sempre a piu’ persone ,la nostra Calabria A rendere noto il risultato della votazione online (465 likes)che ha visto prevalere l’immagine che, proviene dalla cittadina di Stilo , l’immagine e’ quella della fortezza normanna che domina dall’alto del monte Consolino , è lo rende noto il sito internet ufficiale della BMTA.

La foto raffigura un castello normanno del XII sec,costruito per volontà di Re Ruggero II, che con la costruzione della fortezza, aumento’ la difesa sulla costa jonica, unitamente agli altri castelli Catanzaro, Squillace e Gerace.

“Avendo ricevuto conferma della vittoria della mia foto – afferma Taverniti –e’ produttivo portare in una vetrina così importante che darà visibilità alla Calabria e alla cittadina di Stilo, dal centro storico e borgo tra i più belli d’Italia. Mi preme ringraziare tutti, per il sostegno e l’incoraggiamento ed oggi ritornare a Paestum,dopo la vittoria con il Mosaico del Drago del 2016, con un altro gioiello di Calabria , mi inorgoglisce nell’opera di conservazione della storia, dell’arte, dell’ identita’ e cultura, mostrando nella vetrine molto frequentate , quale settoriale della Bmta e quella info dei social network le ricchezze, della mia regione.Questa vittoria ,la condivido con tutti coloro che hanno sostenuto la foto e amano l’arte di questa terra, rispettandola giorno per giorno.