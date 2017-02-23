Citynow incontra il ballerino reggino Cesare D’Amico
Dalla borsa di studio alla Moma Academy ai palchi di XFactor e Laura Pausini: l'intervista al ballerino reggino Cesare D'Amico
23 Febbraio 2017 - 10:12 | di Vincenzo Comi
di Anna Biasi – Cesare D’Amico nasce come artista nel 2008, anno in cui si cimenta nelle più importanti categorie di ballo: dalla danza classica alla moderna, dal contemporaneo all’hip-hop. Reggino d.o.c con la passione per il ballo, inizia gli studi sotto la direzione artistica di Patrizia Muzzupappa e Cristina Foti, che lo formano dal punto di vista tecnico.
“Quando ho iniziato a danzare ho sentito qualcosa di speciale che finalmente poteva soddisfarmi.” Sono le parole con cui Cesare spiega al meglio il feeling tra lui e la sua passione. Ecco alcune domande rivolte al ballerino:
L’intervista al ballerino reggino
“Cesare, Reggio Calabria è una piccola realtà. Hai fatto davvero di tutto per raggiungere il tuo obiettivo.
“
“ Vivendo in un piccolo paese con gente anche poco tollerante era difficile pensare che la danza potesse diventare un vero e proprio lavoro o darmi un futuro. Nonostante questo, ho incontrato validi insegnanti che hanno creduto in me e mi hanno cambiato concretamente la vita.
“
“Qual è stata la svolta?
“
“La borsa di studio messa in palio dall’Accademia Professionale Moma Academy di Pietro Froio e datami da Ivan Spinella e Daria Fratto. Ho avuto la grande possibilità non solo di ampliare i miei studi frequentando l’accademia ma anche la possibilità di conoscere maestri e professionisti, sempre pronti ad aiutare me ed i miei compagni.
“
“Questa esperienza, oltre al Cesare artista, ha dato qualche lezione anche al Cesare come persona?
“
“Ogni giorni mi alzo sempre con la consapevolezza di poter imparare qualcosa di innovativo, da semplici lezioni di vita ad un passo di danza.“
I consigli ai giovani ballerini
“Quali sono i consigli che daresti ad un ballerino meno esperto o che ha appena iniziato il suo percorso?
“
“Tutto è legato allo studio, alla vera fatica che un ballerino deve fare ogni giorno per ricercare se stesso nella danza e allo stesso riuscire ad evolvere. Bisogna sempre cercare di migliorarsi perché quello di cui si è a conoscenza non è mai abbastanza.
“
“A chi ti ispiri?
“
“Le mie fonti di ispirazione sono state molteplici, ma credo che le piccole cose della vita siano la fonte: dalla foglia che cade per strada, dagli stati d’animo ai sentimenti. Tutto questo è la chiave della danza e di tutta la mia arte.
“
Gli studi e le esperienze di lavoro
Attualmente Cesare frequenta il terzo anno al Moma Academy e vanta moltissime esperienze tra cui:
- Ballerino per Laura Pausini al concerto “Simil Tour” di Milano.
- Spot pubblicitario per concessionaria.
- Ballerino per XFactor Italia.
- Show per convention “Hendress Hauser event“
- Show per convetion “Salesforce Essentials event Milano“
- Campagna pubblicitaria per App “Wherabout“
- Performance artistica come ballerino di conteporanea per l’artista francese Jerome Bel
- Ballerino per villaggi turistici
- Ballerino per virality, prima edizione 140 d’autore
- Ballerino per Macia Del Prete,prima edizione 140 d’autore.
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