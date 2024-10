Emergenza igienico-sanitaria a Reggio: la lettera di Ripepi al Prefetto per un comitato tecnico istituzionale

Ripepi, in seguito a sopralluoghi nelle aree interessate, ha formalmente richiesto un incontro urgente con il Prefetto Clara Vaccaro

Il Consigliere Comunale Massimo Ripepi, in qualità di Presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria, informa la stampa che a seguito della seduta tenutasi lo scorso 23 Luglio 2024 con la partecipazione del gruppo civico “Noi siamo Arghillà-La Rinascita”, ha inviato una lettera al Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro, per segnalare la grave emergenza sanitaria che sta colpendo i rioni di Arghillà, Modena e Mortara chiedendo un intervento urgente e l’istituzione di un Comitato Tecnico Istituzionale per l’emergenza Igienico-Sanitaria.

Il Consigliere Ripepi ha condotto sopralluoghi nelle aree interessate e ascoltato le istanze dei cittadini, confermando il degrado e l’abbandono che minacciano seriamente la salute dei residenti. La situazione critica richiede un intervento immediato e coordinato delle autorità competenti, tra cui il Sindaco, la Città Metropolitana, la Regione Calabria e gli enti responsabili della gestione dei rifiuti e della tutela della salute pubblica.

La lettera di Ripepi al Prefetto Vaccaro

Nella lettera, Ripepi ha formalmente richiesto un incontro urgente con il Prefetto e ha proposto l’istituzione di un Comitato Tecnico Istituzionale per l’emergenza Igienico-Sanitaria a Reggio Calabria. Questo comitato, sotto la guida del Prefetto che coordinerà i rappresentanti delle istituzioni locali, gli esperti in salute pubblica e ambiente, e i rappresentanti delle comunità colpite, sarà dedicato a monitorare e risolvere le problematiche sanitarie e ambientali della città.

Di seguito, si riporta integralmente la lettera inviata: