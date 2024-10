Centro polifunzionale di Tre Mulini, Castorina: ‘Necessario demolirlo’

“Il centro Polifunzionale di Tre Mulini è al centro di un misterioso intreccio con la Regione Calabria e con criticità procedurali che di fatto impediscono di trasformare quella che ad oggi è un vero e proprio ecomostro in un opera pubblica fruibile alla cittadinanza”.

Queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale di Reggio Calabria l’Avv. Antonino Castorina.

“A due passi da Piazza del Popolo ed adiacente a ben due istituti scolastici ed alla parrocchia di Santa Lucia un opera immaginata per essere la casa delle associazioni è un ricettacolo di immondizia e situazioni di degrado con rifiuti di qualsiasi genere che vengono abbandonati ed incendiati dentro tale struttura che ha ora mai ha la recinzione totalmente distrutta afferma Castorina.

Insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà in passato ci eravamo occupati di metterla in sicurezza, recintarla ed illuminarla ma oggi questo è stato tutto vanificato ed urge un intervento immediato e risolutivo dichiara Castorina anche in relazione al fatto che da settembre inizierà la scuola ed i bambini non possono convivere con questo scempio.

Ho scritto al Presidente del Consiglio ed agli assessorati interessati per convocare una riunione urgente al fine di rendere esecutivo l’indirizzo del Sindaco che da sempre si è speso per la zona di Tre Mulini dichiara Castorina.

Oggi l’unica soluzione praticabile – conclude il Consigliere di maggioranza – è demolire l’ecomostro e dare nuova vita con uno spazio verde aperto a tutti che sia la prosecuzione di Piazzetta Unicef e luogo di ritrovo per tutto il quartiere.

L’auspicio – afferma l’avvocato Castorina – e che tutte le istituzioni lavorino per rendere fruibile uno spazio che da oltre un decennio è ostaggio di rifiuti e degrado”.