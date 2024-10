Centro polifunzionale di Tre Mulini, Castorina: ‘1 anno senza risposte’

Nata per essere la casa delle associazioni - ha ricordato il consigliere - si è trasformata in ricettacolo di immondizia e degrado"

“È passato oltre un anno da quando ho depositato una formale interrogazione rimasta ancora misteriosamente inevasa per avere contezza e certezza di quello che sta succedendo al Centro Polifunzionale di Tre Mulini in pieno centro città”.

Queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale di Reggio Calabria l’Avv. Antonino Castorina.

“A due passi da Piazza del Popolo ed adiacente a ben due istituti scolastici ed alla parrocchia di Santa Lucia questa opera era nata per essere la casa delle associazioni ma oggi si è trasformata in ricettacolo di immondizia e situazioni di degrado e che nei giorni ha visto anche un atto incendiario al suo interno legato probabilmente al fatto che rifiuti di qualsiasi genere vengono abbandonati ed incendiati dentro tale struttura che ha ora mai la recinzione totalmente distrutta” afferma Castorina.

“Insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà ed anche su impulso del dirigente scolastica del Vittorino da Feltre in passato ci eravamo occupati di metterla in sicurezza, recintarla ed illuminarla ma oggi questo è stato tutto vanificato ed urge un intervento immediato e risolutivo – dichiara Castorina – anche in relazione al fatto che da settembre inizierà la scuola e che quindi famiglie e minori saranno presenti nelle prossimità di una struttura che è un vero e proprio ecomostro, una bomba ecologica che non ci può fare rimanere indifferenti.

Ho scritto nuovamente ai settori di riferimento per avere riscontro immediato alla interrogazione depositata ed all’organo politico affinchè si metta un punto certo rispetto a cosa si intenda fare per risolvere questa situazione di disagio per i cittadini, per i residenti e per l’intera città.

Serve capire quando e come si interverrà – afferma Castorina – serve inserire immediatamente le risorse necessarie per evitare che questo luogo prosegua ad essere una discarica e capire se ci sono responsabilità o contenziosi con la regione Calabria o con altri enti che comunque vanno risolti perché l’interesse pubblico deve essere priorità”.