Reggina, l’ex Lucarelli: il racconto della miracolosa salvezza, l’artefice principale, il giocatore migliore

Ospite di Sky “Calciomercato l’Originale“, l’ex calciatore della Reggina Alessandro Lucarelli, uno dei grandi protagonisti di quella storica salvezza ottenuta in serie A, con una penalizzazione iniziale di 15 punti. “La cittadinanza onoraria è stata per me un grande orgoglio a conclusione di una stagione incredibile. Il grande artefice di quella rimonta sicuramente Mazzarri, lo seguivamo, era il nostro faro. Quell’annata strepitosa iniziò a Crotone in Coppa Italia. Arrivò la notizia della penalizzazone e il mister ci disse: chi non se la sente può andare via, chi rimane dovrà lottare per compiere l’impresa. Mazzarri non ci caricava in maniera particolare, lasciava fare a noi calciatori. Certamente lui l’allenatore migliore che abbia avuto. Quello che si preparava in allenamento, poi lo si metteva in pratica in campo.

Il ricordo più bello, dopo la vittoria con il Milan sul lungomare migliaia di persone a festeggiarci. Alla Reggina il compagno più forte Nicola Amoruso“.