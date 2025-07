Calcio, Marocchi: ‘Al Granillo le sfide erano irregolari…’

Ancora una straordinaria partecipazione di pubblico in occasione della terza serata

E’ stato un altro bel momento quello vissuto ieri sera all’Arena dello Stretto con alcuni passaggi dedicati alla Reggina, grazie alla presenza dell’ex Alessandro Lucarelli. In altra pagina del giornale abbiamo riportato le sue emozioni vissute soprattutto nella stagione della penalizzazione, mentre simpatiche e significative sono state le dichiarazioni di Giancarlo Marocchi.

L’ex Bologna e Juventus con i felsinei ha giocato l’ultimo anno della sua carriera calcistica proprio nella stagione in cui la Reggina giocava il suo primo storico campionato nella massima serie. Gli amaranto vinsero sia all’andata che al ritorno: “Ricordo che contro la Reggina erano sfide irregolari (sorride), perchè quando si andava al Granillo giocavano sempre in dodici. Il pubblico si faceva sentire e faceva la differenza, davvero impressionanti”. Così l’ex centrocampista interpellato sugli amaranto dal conduttore Alessandro Bonan, mentre sugli schermi andava in onda la rete della vittoria di allora, realizzata da Andrea Pirlo.