Comunali 2020, Italia Viva: ‘Reggio ha bisogno di Falcomatà’

Inaugurata in serata la sede di Italia Viva in via Diomede Marvasi n. 5/7, luogo di incontro e di confronto del nuovo partito a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà.

È stata l’occasione per presentare la lista di Italia Viva alle Amministrative di Reggio Calabria, 32 i candidati tra professionisti, imprenditori e parti sociali alla carica di consigliere comunale.

Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuto l’onorevole Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva e vice Presidente della Camera dei Deputati. Presente anche il senatore Ernesto Magorno.

Coordinatore cittadino Antonino Nucera, entusiasta della nascita di Italia Viva a Reggio Calabria: “Italia Viva dovrà essere la bandiera di civiltà di Reggio Calabria, dovrà costituire un punto di riferimento per la città e per la Calabria. Con Italia Viva tracceremo una linea di libertà e di forza.”

Sindaco in carica Giuseppe Falcomatà: “Dietro la presentazione della lista c’è un grandissimo lavoro, un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a far nascere un nuovo partito nel nostro territorio. Presentiamo una lista che non è un elenco del telefono, dietro questa lista ci sono storie di persone che vogliono essere protagoniste del cambiamento. Nessuno può conoscere meglio di noi l’amore per la nostra città. È importante la continuità e vogliamo avere la possibilità di poter giocare il secondo tempo. Abbiamo alle spalle sei anni di lavoro e sacrifici, siamo pronti a lasciarci dietro un debito e ripartire da zero grazie all’impegno che il Governo ha mantenuto. Non saremo mai contro qualcuno, tutti vogliono mandare a casa Falcomatà senza avere un programma. Noi mettiamo in campo con grande umiltà la nostra esperienza per cercare di migliorare i nostri errori, ogni singolo voto contribuirà a farci vincere e vogliamo chiudere questa partita subito.”