Confcommercio Reggio Calabria: al via il nuovo corso di Procuratore sportivo

Partirà dal prossimo 13 ottobre a Reggio Calabria, nella prestigiosa sede di Confcommercio, una nuova edizione del Corso per Procuratore Sportivo organizzato da ISV Group in collaborazione con la Tribuna.

Il Corso, del quale sono ancora aperte le iscrizioni agli ultimi posti disponibili, arriva dopo le dirompenti novità introdotte a partire dal 1 aprile 2015 che hanno definitivamente mandato in soffitta la vecchia figura dell’Agente FIFA per passare a quella del “nuovo” Procuratore sportivo.

Il Corso è accreditato dall’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Reggio Calabria che hanno concesso rispettivamente 12 e 24 Crediti formativi. Le iscrizio-ni già aperte da alcuni giorni proseguiranno e saranno accettate in ordine arrivo e fino a esaurimento posti.

Il programma completo del Corso è reperibile su www.isvgroup.it o al telefono chiamando il numero 0965/1875254.

Il Corso è aperto a tutti, non sono necessari titoli particolari per parteciparvi.

La figura del procuratore sportivo è stata liberalizzata e si è aperta al mercato. Oramai non occorre più superare un esame per avere la licenza di procuratore. Oggi per esercitare questa profes-sione bisogna iscriversi al Registro dei Procuratori sportivi tenuto dalla FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio). Resta, tuttavia, una professione complessa che richiede di acquisire, approfondire e affinare le competenze tecniche necessarie ad assistere in modo qualificato e professionale i propri atleti.

Il taglio teorico-pratico del corso, consente di acquisire tutte le informazioni necessarie per accostarsi a questa interessante e stimolante professione e per entrare in contatto con im-portanti professionisti del settore in grado di offrire al corsista un approccio diretto al mon-do dello sport professionistico.

Il Corso permette, inoltre, di approfondire le modalità di costituzione di una fitta rete di con-tatti, l’individuazione di giovani talenti, gli strumenti per promuovere con efficacia e redditivi-tà i propri atleti, le collaborazioni con procuratori stranieri e l’assistenza completa e qualifi-cata di un proprio calciatore in una trattativa di mercato.

La struttura didattica si articola in più moduli, che tratteranno delle Istituzioni internazionali e nazionali del calcio professionistico, lo status del calciatore, la nascita ed evoluzione della figura del Procuratore sportivo, il Regolamento Agenti di Calciatori e quello per Procuratori sportivi, la Legge n. 91 del 23 marzo 1981, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, la sentenza “Bosman” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, gli accordi collettivi, i trasferimenti internazionali dei calciatori, le tutele giuridiche nel calcio e la Giustizia Sportiva.

Rapporti con la Giustizia ordinaria, l’Etica sportiva tra Codice Etico e Do-ping, per concludere con l’esame della figura del Procuratore sportivo nel mondo del Basket, la Giustizia F.I.P. – Federazione Italiana Pallacanestro.