Confindustria celebra l’assemblea annuale con Marco Gay.

“Identità, realismo, fiducia” sono le parole chiave dell’assemblea annuale di Confindustria Reggio Calabria, che si celebrerà lunedì 14 luglio nel salone degli Industriali (via Torrione, 96). L’assise pubblica inizierà alle ore 16.30.Il programma prevede in apertura l’intervento di alcuni imprenditori che racconteranno alla platea alcune “case history” virtuose legate al nostro territorio. Seguirà la relazione annuale del presidente dell’associazione, Andrea Cuzzocrea, in cui verrà presa in esame la situazione socio-economica della provincia di Reggio Calabria. Le conclusioni sono state affidate a Marco Gay, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria nazionale.