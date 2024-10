Congresso Camere Penali a Reggio, Marra: ‘Un successo per la città’

“La celebrazione del congresso straordinario delle camere penali italiane a Reggio Calabria, un bel messaggio per la città” – lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra, che ha così commentato la kermesse degli avvocati in riva allo Stretto: “Ringrazio – per aver scelto la nostra città – il presidente nazionale, l’avvocato Francesco Petrelli, il presidente delle Camera penale reggina, l’avvocato Pasquale Foti e i suoi colleghi reggini promotori ed organizzatori di una kermesse prestigiosa che ha focalizzato il centro della discussione su temi di straordinaria importanza per la giustizia e per la vita sociale dei cittadini che con essa devono fare i conti”.