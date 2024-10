CONI Calabria-FIKBMS: Condipodero: ‘I Guardiani dello Stretto’, evento sportivo importante per la Calabria

Il Presidente del C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero sottolinea l’importanza delle attività federali al fine di alimentare la cultura sportiva sull’intero territorio calabrese, ponendo l’attenzione sull’evento dal titolo “I Guardiani dello Stretto”, fortemente voluto dal Presidente Regionale FIKBMS Giorgio Lico, organizzato dalla società Dekaju Kombatdel del presidente Demetrio Rosace e che si terrà il 19 Maggio 2019, presso la palestra Augusto Righi di Reggio Calabria.

La manifestazione sportiva, sottolinea Condipodero: “rappresenta quel segnale di continuità in ottica sinergica tra il mondo federale e le realtà affiliate, come in questo caso, la Dekaju Kombat del Presidente Demetrio Rosace, organizzatrice dell’evento, che riuscirà a portare oltre 150 atleti di Kick Boxing, provenienti da realtà importanti. Patrocinare manifestazioni di interesse per le FSN è l’obbligo morale che il Comitato Calabria si è prefissato sin dal mio insediamento.

L’attenzione alla disciplina è dettata, a pare mio, da fattori importanti quali passione e determinazione, profusi dal Presidente Giorgio Lico e dal Rappresentante per le DSA Domenico Massarini.

Allargare i confini, estendendo le manifestazioni alle altre Regioni del Sud Italia, credo rappresenti la strada giusta da intraprendere con pazienza e forza di volontà, per tutelare il prodotto culturale – sportivo calabrese”.