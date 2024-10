Coni, Malagò: ‘Non esiste solo la serie A’

L’intervista rilasciata al Corriere dello Sport dal presidente del Coni Giovanni Malagò riguardo la ripresa dei campionati: “Si sta generando un dibattito estremamente confuso e fortemente divisivo che non può portare a qualcosa di buono. Senza voler fare polemica, per carità, io avrei chiuso dentro una stanza la Federcalcio, la Lega, l’Assocalciatori, gli allenatori, le televisioni e gli organismi internazionali, Fifa e Uefa, e non li avrei fatti uscire finché non avessero prodotto un documento condiviso. La stessa cosa per B e Lega Pro. Quello che manca è un piano preciso, chiaro, praticabile e convincente“.