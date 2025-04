Basket, Viola: tocca vincere per festeggiare l’accesso ai play off

Si gioca all’atipico orario delle ore 19. Palla a due il 9 aprile, oggi al Palacalafiore.

Tocca vincere per festeggiare l’accesso al Playoff e piazzarsi nel miglior modo possibile nella prossima post-season.

Necessario vincere per dimenticare in fretta l’opaca prestazione offerta a Bari.

Ritrovare il successo anche per riscattarsi dal passivo di andata della sfida giocata a Ruvo, terminata, 85 a 71 per il team dei Lions.

Momento positivo per Bisceglie, società che si è ricollocata nel torneo in corso in estate dopo tantissimi anni in B Nazionale.

Una vittoria all’overtime contro la Siaz sabato: Rodriguez è la stella di questa formazione, giocatore che sa essere inarrestabile.

Dip è il giocatore con i gradi di ex di turno complice un esperienza in neroarancio nella stagione 2009-2010).

Okljevic, già vistoal Playoff di B Nazionale con Rieti contro i neroarancio, l’ex Latina Amo, un El Agbani in crescita, l’ex Trapani Dancetovic, il figlio d’arte Cavalieri, Colombo out nell’ultima sfida completano un roster giovane ma ben costruito guidato da Coach Saputo.

La Redel? Occorre compattezza ed iniziare a giocare ad ogni sfida, come se fosse l’ultima.

Calabresi i due fischietti: Giorgio Loccisano di Cosenza e Antonio Caputo di Lamezia Terme.