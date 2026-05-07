Domotek, Battaglia: ‘Questa vittoria va oltre il successo sportivo’. Il passaggio sul PalaBenvenuti

“Ieri il nostro amato PalaBenvenuti ha vissuto una serata di grande sport, passione ed entusiasmo. La Domotek Volley Reggio Calabria ha conquistato una splendida vittoria in gara 1, superando Belluno Volley con il punteggio di 3-1 al termine di una partita intensa e combattuta“. Ad affermarlo in una nota stampa è il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia.

“Faccio i complimenti alla squadra, allo staff tecnico e alla società per questo importante risultato che rende orgogliosa tutta Reggio Calabria – ha aggiunto – ma il ringraziamento più grande va al pubblico reggino: una cornice meravigliosa, calorosa e appassionata, capace di sostenere la squadra dall’inizio alla fine con entusiasmo e grande senso di appartenenza.

Il PalaCalafiore, purtroppo, non ha potuto ospitare l’incontro poiché già impegnato con il prestigioso spettacolo Notre Dame de Paris. Nonostante questo, il PalaBenvenuti ha saputo trasformarsi ancora una volta nella casa dello sport reggino, dimostrando quanto questa città sappia rispondere presente nei momenti importanti. Ora l’attenzione è già rivolta alla prossima sfida: domenica la Domotek sarà impegnata a Belluno per una partita decisiva e carica di significato. In caso di vittoria, la squadra conquisterebbe una storica promozione in Serie A2, un traguardo straordinario che rappresenterebbe motivo di orgoglio per tutta la città e per l’intero movimento sportivo reggino.

Questa vittoria va oltre il successo sportivo, è un messaggio positivo per tutta la città: quando Reggio Calabria si unisce attorno ai suoi colori e alle sue eccellenze, riesce sempre a dare il meglio di sé. Continuiamo quindi a sostenere la Domotek con passione e fiducia, certi che i nostri ragazzi sapranno onorare ancora una volta i colori della città”.