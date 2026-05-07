Domotek Volley, la storia è a un passo. Il racconto della partita

Ad un passo dalla promozione. Reggio Calabria ha un cuore enorme e limita la forza dirompente e gli schemi efficaci del Belluno Volley.

E’ 3-1 nella partita e 1-0 nella serie che porterà una sola squadra alla promozione in A2.

La gara, a causa dell’indisponibilità del Palacalafiore, si è giocata nello storico impianto del Palabenvenuti in località Botteghelle.

Quasi mille e cinquecento anime festanti che hanno creato uno scenario da sogno, un’atmosfera revival anni ottanta, un tifo sfrenato ed un fattore campo impattante.

A conti fatti, questa potrebbe essere l’ultima degli amaranto in città, anche perché Laganà e soci vogliono chiuderla a Belluno.

Il team allenato da Mister Mastrangelo, invece, proverà a pareggiare i conti nella gara programmata alle ore 18 di domenica in terra veneta.

L’eventuale gara 3 nella serie, è programmata per domenica 17 al Palacalafiore di Reggio Calabria ma, gli amaranto di Mister Polimeni vogliono esclusivamente vincere e proveranno ad evitare il come-back sul terreno amico.

Partita monumentale per Lazzaretto, decisivo quando conta.

Minuti importanti in campo per il rientrante Innocenzi, che si è alternato con Rigirozzo. Buoni minuti per Spinello. Bene, come sempre Saitta, De Santis, Zappoli, Presta e l’indomito Laganà.

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Inizia la gara 1 della finale di serie A3 tra Domotek Reggio Calabria e Belluno.

Primo punto subito combattutissimo, viene vinto da Belluno con il muro di Marsili, 0-1.

Risponde Reggio con Lazzaretto, 1-1. Bella pipe di Lazzaretto che la inchioda, 2-3. Laganà con la prima schiacciata del match e l’errore in palleggio di Belluno regalano il pareggio, 4-4. Ottima schiacciata di Giannotti, 4-5. Tre punti di fila di Belluno obbligano coach Polimeni al primo time-out, 4-8.

Due schiacciate di Laganà permettono a Reggio di accorciare, 7-9.

Ace di Mozzato, 8-12. Loglisci chiude una bella schiacciata, risponde subito Reggio con Presta, 13-15.

Monster block Domotek, ancora Presta, 14-15 e time-out Belluno. Preciso Rigirozzo, risponde Giannotti 17-20 Schiacciatona di Corrado, 19-21.

Sempre Lazzaretto dalla seconda linea, accorcia Reggio, 21-22.

L’errore in ricezione di Belluno regala una schiacciata facilissima a Lazzaretto, non perdona, 22 pari e ancora time-out Belluno. Il primo set point è per i padroni di casa, monster block di Rigirozzo, 24-23.

Belluno si difende e pareggia a 24.

Laganà la schiaccia, video check di Belluno inefficace, ancora set point, 25-24. Super LA GA NÀ, la inchioda e il primo set è vinto dalla Domotek, 26-24.

Inizia il secondo set, primo punto Domotek con Lazzaretto, 1-0. Punto da una parte, subito risposta dall’altra, 2-2. Lazzaretto chiude la schiacciata, Loglisci risponde e Laganà a seguire 5-4. Grande muro di Mozzato, 5-5. Sale in cattedra Laganà, 11-9.

Il punto più lungo del match è quello del 13-10, batti e ribatti e alla fine l’errore di Belluno regala il punto alla Domotek RC. Super Zappoli dalla seconda linea, 17-15. Muro-in quello di Basso, pari 17.

Schiaccia Laganà, risponde ancora Basso, 19-19. Corrado porta avanti Belluno, Zappoli la pareggia, 21-21.

Corrado da una parte, Lazzaretto dall’altra, 22-22. È il momento di Corrado, le chiude tutte, Laganà viene murato, set point Belluno 22-24, time-out Domotek.

Lazzaretto sbaglia la schiacciata, il video check conferma, 22-25 e il secondo set va a Belluno.

Zappoli chiude il primo punto del terzo set, 1-0. Giannotti porta avanti i suoi, Laganà riporta l’equilibrio, 3-3. Il video check dà ragione alla Domotek, 5-4. Dopo uno scambio lunghissimo, ha la meglio Loglisci, 5-7. Ottima pipe di Lazzaretto e quattro punti di fila per la Domotek di Reggio Calabria, 11-9, time-out obbligatorio per Belluno. Zappoli schiaccia con precisione, 12-9. Controbreak di Belluno, 12-12.

Ottima difesa di Belluno, la inchioda Loglisci, 14-14. Super Laganà, due schiacciate di fila, 16-14.

Bel salvataggio Domotek, Lazzaretto la chiude, 18-16 e time-out Belluno. La schiacciata di Laganà viene chiamata out, il video check conferma, 19-18. Il super salvataggio di Belluno viene vanificato da Lazzaretto, 20-18. Clamoroso muro di Laganà ai danni di Berger, risposta di Giannotti e ancora il capitano amaranto, 22-19. L’inerzia è amaranto! Lazzaretto è super, 23-19.

Al salvataggio acrobatico di De Santis segue Loglisci per il 23-21, timeout Reggio.

Sono tre i punti di fila di Belluno ma il servizio out di Corrado regala il set point agli amaranto, 24-22.

Lazzaretto regala il set a Reggio Calabria! 25-22 e 2-1 per la Domotek.

Il quarto set inizia con il punto di Giannotti al quale risponde Saitta, 1-1. Lazzaretto arriva in cielo e lancia un missile, 3-2. Break della Domotek, 6-3 e timeout Belluno. Laganà chiude l’ennesimo punto, 7-3.

Corrado non ci sta, tre punti di fila per lui, 7-6. Un altro break, questo targato amaranto, 11-8.

Laganà subisce il muro di Loglisci ed è ancora il numero 18 ad avere ragione, 11-12, timeout per coach Polimeni. Zappoli la schiaccia, 13-13.

Bella scena di fair play quella di Presta che dopo aver chiuso il punto si è andato a scusare con Giannotti colpito al volto involontariamente dal tiro, 14-14. Regna l’equilibrio, 17-17. Laganà con la schiacciatona, 19-17 e timeout Belluno. Basso chiude il punto, Laganà è cinico, 21-18 Lazzaretto ancora dalla seconda linea, replica di Corrado allo stesso modo, 22-20. Lazzaretto prima e Innocenzi regalano il primo match point, 24-20. Ed è Lazzaretto a chiudere il match, 25-20! Vince la Domotek Reggio Calabria, si porta avanti nella serie 1-0 e ora si andrà a Belluno.

Il Tabellino

Domotek Volley Reggio Calabria – Belluno Volley 3-1 (26-24, 22-25, 25-22, 25-20)

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Spinello, Guarienti Zappoli 10, Presta 7, Lopetrone, Saitta 1, Motta, Innocenzi 1, Ciaramita, Laganà 25, Lazzaretto 24, Rigirozzo 4, Parrini. All. Polimeni Ass. Vandir Dal Pozzo.

Belluno Volley: Marini da Costa, Mozzato 7, Marsili 3, Hoffer, Pozzebon, Giannotti 18, Bortoletto, Basso 6, Michielon, Corrado 17, Cengia, Berger, Tosatto, Loglisci 15. All. Mastrangelo Ass. Vanni

Arbitrano Massimo Ancona e Marco Colucci.