Reggio, Comitato S. Agostino: ‘Ubriachi e degrado in piazza, serve più vigilanza’

Piazza S. Agostino fuori controllo? Il Comitato non ci sta e chiede maggiore sicurezza

Il Comitato Piazza S. Agostino, da anni attivo dapprima nella promozione della ristrutturazione e quindi nella tutela dell’ambiente e della socialità nella piazza omonima, chiede di rilanciare l’attività di controllo e vigilanza sulla piazza stessa. La richiesta è in conformità a quanto deciso dalle Autorità nella riunione tenuta in Prefettura nell’ottobre 2024 per la gestione della convivenza civile.

Negli ultimi giorni, con il ritorno del bel tempo e l’aumento di famiglie e bambini, si registrano nuovamente criticità già vissute in passato. La ricomparsa di soggetti ubriachi, talvolta in contrasto con appositi DASPO, sta creando situazioni di forte disagio e sconcerto tra i frequentatori abituali dell’area.

Degrado e sicurezza in Piazza S. Agostino

Le segnalazioni riguardano soggetti alterati dall’alcol già dal mattino, protagonisti di schiamazzi, risse e atti osceni. Viene denunciato l’uso delle aiuole e dei gradini della chiesa come gabinetti a cielo aperto, con seri rischi per l’incolumità dei passanti. Dopo la riunione con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, gli interventi erano stati efficaci, ma il sollievo è durato poco.

Appena la vigilanza si allenta, si ripresentano individui fuori controllo che rendono pericolosa la fruizione dello spazio, soprattutto per i soggetti più fragili. Il Comitato ricorda l’esistenza di ordinanze municipali che proibiscono il consumo di alcolici in piazza e chiede un ripristino immediato dei controlli continui da parte della Questura e delle altre istituzioni.

Oltre alla sicurezza, viene sottolineata l’importanza della manutenzione del verde. Si sollecitano interventi di pulizia e potatura di aiuole e alberi per mantenere il decoro del patrimonio arboreo della piazza, chiedendo agli operatori addetti, solitamente attenti, un ulteriore sforzo in vista della stagione estiva.