Reggio, Comitato S. Agostino: ‘Ubriachi e degrado in piazza, serve più vigilanza’
Piazza S. Agostino fuori controllo? Il Comitato non ci sta e chiede maggiore sicurezza
07 Maggio 2026 - 09:17 | Comunicato
Il Comitato Piazza S. Agostino, da anni attivo dapprima nella promozione della ristrutturazione e quindi nella tutela dell’ambiente e della socialità nella piazza omonima, chiede di rilanciare l’attività di controllo e vigilanza sulla piazza stessa. La richiesta è in conformità a quanto deciso dalle Autorità nella riunione tenuta in Prefettura nell’ottobre 2024 per la gestione della convivenza civile.
Negli ultimi giorni, con il ritorno del bel tempo e l’aumento di famiglie e bambini, si registrano nuovamente criticità già vissute in passato. La ricomparsa di soggetti ubriachi, talvolta in contrasto con appositi DASPO, sta creando situazioni di forte disagio e sconcerto tra i frequentatori abituali dell’area.
Degrado e sicurezza in Piazza S. Agostino
Le segnalazioni riguardano soggetti alterati dall’alcol già dal mattino, protagonisti di schiamazzi, risse e atti osceni. Viene denunciato l’uso delle aiuole e dei gradini della chiesa come gabinetti a cielo aperto, con seri rischi per l’incolumità dei passanti. Dopo la riunione con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, gli interventi erano stati efficaci, ma il sollievo è durato poco.
Appena la vigilanza si allenta, si ripresentano individui fuori controllo che rendono pericolosa la fruizione dello spazio, soprattutto per i soggetti più fragili. Il Comitato ricorda l’esistenza di ordinanze municipali che proibiscono il consumo di alcolici in piazza e chiede un ripristino immediato dei controlli continui da parte della Questura e delle altre istituzioni.
Oltre alla sicurezza, viene sottolineata l’importanza della manutenzione del verde. Si sollecitano interventi di pulizia e potatura di aiuole e alberi per mantenere il decoro del patrimonio arboreo della piazza, chiedendo agli operatori addetti, solitamente attenti, un ulteriore sforzo in vista della stagione estiva.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie