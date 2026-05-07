Reggio, cerimonia di apertura del Seminario Residenziale Internazionale delle Metro City per l’Inclusione

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto istituzionale e operativo tra città metropolitane italiane, realtà urbane europee e nordamericane, reti internazionali e organismi impegnati nella promozione dell’inclusione, nel contrasto alle discriminazioni e nella costruzione di politiche urbane capaci di rispondere alle trasformazioni sociali contemporanee.

La cerimonia si è aperta con il discorso di benvenuto del Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, che ha sottolineato il valore dell’accoglienza istituzionale e il ruolo dei territori nella definizione di strategie condivise per città più inclusive, coese e accessibili. Dopo di lui il saluto della Direttrice Generale dell’Ufficio per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agnese Canevari. Sono quindi intervenuti il Presidente dell’ICCAR, Benedetto Zacchiroli, e il Direttore Esecutivo di Strong Cities Network, Eric Rosand, che hanno richiamato l’importanza del lavoro congiunto tra istituzioni nazionali, amministrazioni locali e reti globali di città per prevenire fenomeni di odio, discriminazione ed esclusione, promuovendo al contempo partecipazione, coesione sociale e governance urbana inclusiva.

Il Seminario, ospitato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, conferma la volontà di costruire uno spazio di dialogo transatlantico fondato sullo scambio di esperienze, buone pratiche e strumenti operativi. Al centro dei lavori vi sono temi cruciali quali la governance locale dell’inclusione, la prevenzione dell’odio online e offline, il protagonismo dei giovani nello spazio pubblico, la coesione sociale nei quartieri caratterizzati da elevata diversità, il coordinamento tra livelli locali e nazionali e la cooperazione tra città come leva concreta di intervento.

Nel corso della giornata inaugurale si è tenuta anche la visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria. I lavori proseguiranno domani, 7 maggio, a Palazzo Alvaro, con una prima sessione dedicata alla governance locale dell’inclusione, facilitata da ICCAR, alla quale prenderanno parte le città di Milano, Messina, Palermo e rappresentanti di città statunitensi ed europee. Seguirà un panel sulla prevenzione dell’odio online e offline, facilitato dallo Strong Cities Network, con il contributo delle città di Catania, Roma, Savannah in Georgia e Graz in Austria.

Nel pomeriggio, il programma affronterà il tema giovani, inclusione e spazio pubblico, con la proiezione del documentario ICCAR dedicato al Bootcamp e la presentazione dell’esperienza italiana del 21 marzo a cura dell’UNAR. La sessione vedrà il coinvolgimento, tra le altre, delle città di Firenze, Genova, Rochester Hills, Edmonton e ulteriori realtà europee. La giornata si concluderà con un panel sulla coesione sociale nei quartieri ad alta diversità, facilitato dallo Strong Cities Network, con la partecipazione di Cagliari, Reggio Calabria e città europee.

Venerdì 8 maggio, sempre a Palazzo Alvaro, i lavori continueranno con il panel dedicato al coordinamento tra livelli locali e nazionali nelle politiche di inclusione, facilitato dall’UNAR, con la partecipazione di Bologna, Torino, Bari e Heidelberg. A seguire, una sessione sulla cooperazione city-to-city come strumento operativo, con il contributo di Napoli, Venezia, Sassari e Columbus, Ohio.

Nel pomeriggio dell’8 maggio è prevista una sessione di coordinamento moderata dall’UNAR ed un momento conclusivo del Seminario con la visita nello splendido scenario di Scilla.