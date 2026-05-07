Playoff Serie B: la Redel Viola a Benevento per chiudere la serie

I neroarancio di coach Cadeo hanno l'opportunità di archiviare la pratica e staccare il pass per il turno successivo, evitando il rischio di un'insidiosa "bella" tra le mura amiche

Dopo il successo schiacciante ottenuto al PalaCalafiore, la Redel Viola si sposta in Campania per il secondo atto della serie playoff contro la Miwa Energia Benevento. La palla a due è fissata stasera alle ore 20:00 al Palazzetto Miwa. I neroarancio di coach Cadeo hanno l’opportunità di archiviare la pratica e staccare il pass per il turno successivo, evitando il rischio di un’insidiosa “bella” tra le mura amiche.

Il primo capitolo della serie ha raccontato di una Redel padrona assoluta del campo. Il finale di 71-49 non lascia spazio a molte interpretazioni: la Viola ha costruito la propria vittoria su una difesa asfissiante, capace di mandare fuori giri l’attacco campano sin dai primi minuti.

Nonostante il vantaggio psicologico derivante dalla vittoria netta di Gara 1, la Viola non può permettersi cali di tensione. Benevento, ferita nell’orgoglio, cercherà di sfruttare il fattore campo per rimettere in equilibrio la serie. I “Boars”, guidati dall’esperienza di Acosta e dalla regia di Murolo, sono una squadra che tra le mura amiche sa trasformarsi, puntando su percentuali al tiro che in Gara 1 sono state invece deficitarie.

Coach Cadeo e i suoi sono preparati, i playoff sono una competizione a sé e ogni partita fa storia a parte. L’obiettivo della Redel sarà replicare l’intensità difensiva vista a Reggio, cercando di limitare i terminali offensivi della Miwa e controllando il ritmo del gioco per spegnere l’entusiasmo del pubblico beneventano.

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In caso di vittoria, la Redel Viola chiuderebbe la serie sul 2-0, guadagnando giorni preziosi per il recupero fisico in vista della semifinale. In caso di successo di Benevento, la serie tornerebbe invece al PalaCalafiore per la decisiva Gara 3 prevista per domenica 10 maggio. La squadra reggina parte con i favori del pronostico, ma la Serie B Interregionale ha già dimostrato che ogni trasferta nasconde delle trappole.

Arbitri della serata i signori Luca Mogavero di Bellizzi (SA) e Mattia Mandato di San Nicola La Strada (CE). La gara sarà trasmessa dalla squadra di casa in diretta streaming al costo di €2,99 al seguente LINK.