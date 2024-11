Continuano gli eventi della Corrireggio. Domenica con il rugby solidale.

Mentre ancora si sente l’eco della Corrireggio, che ha riscosso uno straordinario successo, la FIDAL sta procedendo alla convalida delle classifiche della corsa podistica per la premiazione dei vincitori assoluti e delle diverse categorie previste dal regolamento di gara..Ma continuano domenica 27 aprile alle ore 10.30 presso il Campo Rugby San Cristoforo di Reggio Calabria le manifestazioni in programma con l’incontro di Rugby solidale tra le Società C.A.S. Rugby Reggio Calabria e A.S.P.I Rugby Padre Monti di Polistena.Il rugby è uno sport di contatto, quindi moltiplica le occasioni di confronto, esattamente nello spirito dello slogan “da soli non si può” della Corrireggio 2014 e del sostegno che la manifestazione da trentadue anni profonde per lo sport vero, corretto, pulito, solidale e rispettoso delle regole.Precederà l’incontro – a cui si invitano tutti i reggini a partecipare numerosi – uno scambio simbolico delle magliette della Corrireggio 2014 con quelle delle due società sportive per sancirne il gemellaggio. Saranno presenti, tra l’altro, oltre allo staff della Corrireggio e della Legambiente, i rappresentanti del Forum del Terzo Settore e del CSV-Centro Servizi al Volontariato di Reggio Calabria, partners della trentaduesima edizione della Corrireggio, Mario Cosenza, delegato regionale della FIR-Federazione Italiana, e i rappresentanti provinciali e altre autorità invitate.Mercoledì 30 aprile alle ore 17.30 presso il Salone del Palazzo della Provincia in Piazza Italia si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori alla Corrireggio: oltre al 1° assoluto maschile e alla 1ª assoluta femminile della gara podistica competitiva e della corsa a passo libero non competitiva saranno premiati il 1°, 2° e 3° classificato e la 1ª, 2ª e 3ª classificata delle seguenti categorie d’età:nati dopo il 2004 (ANNI 0-10); B) dal 2003 al 2001 (ANNI 11-13); C) dal 2000 al 1997 (ANNI 14-17); D) dal 1996 al 1985 (ANNI 18-29); E) dal 1984 al 1975 (ANNI 30-39); F) dal 1974 al 1965 (ANNI 40-49); G) dal 1964 al 1955 (ANNI 50-59); H) dal 1954 al 1945 (ANNI 60-69); I) nati prima del 1944 (ANNI oltre 70).Altri premi saranno assegnati dall’organizzazione, nel corso della premiazione, secondo particolari criteri. Tra tutti i partecipanti, che abbiano regolarmente terminato la gara o almeno effettuato il viraggio e porteranno il pettorale, dopo la premiazione saranno sorteggiati dei premi offerti dagli sponsors.