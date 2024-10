Coppa Italia, Reggina eliminata: al Granillo passa il Potenza 2-3

Gli amaranto cedono sotto i colpi del Potenza. Prima sconfitta stagionale al Granillo per gli uomini di Toscano

Reggina e Potenza in campo allo Stadio Granillo per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C.

PRIMO TEMPO

I primi 20 minuti di gara sono stati privi di particolari emozioni. La palla goal più nitida è capitata sui piedi di Murano, che ha impegnato Farroni dopo un’accelerata di 20 metri durante la quale ha seminato Gasparetto, Loiacono e De Francesco. La conclusione, piuttosto debole ma angolata, è stata deviata in angolo dall’estremo difensore amaranto.

Un acuto di Arcidiacono ha messo paura al 31′ a Farroni. Il destro dalla distanza del numero 13 è terminato di poco alto sopra la traversa.

Al trentatreesimo minuto ha cercato il jolly Nicola Bellomo con una conclusione da posizione defilata. Il pallone, con una discreta potenza, è terminato però tra le braccia sicure dell’estremo difensore potentino.

Al 40′ il Potenza passa avanti con Iuliano, il quale, dai 20 metri, ha trovato l’angolino basso alla sinistra di Farroni che in tuffo non è riuscito ad evitare la rete.

Poco prima del duplice fischio la Reggina perde per infortunio Rubin e Gasparetto. Al loro posto sono entrati Rossi e Blondett.

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con la rete del vantaggio di Iuliano che è abile a superare Farroni in uscita con un piattone destro.

La reazione amaranto arriva solo al minuto numero 59 con Doumbia abile a difendere palla dopo un lancio proveniente dalle retrovie ed insaccare superando il portiere in uscita.

La rete del pareggio arriva al minuto numero 74 con De Francesco, che con il destro, dal limite dell’area trafigge Breza.

Quando la Reggina sembrava in controllo del match è arrivato il nuovo vantaggio ospite con Vuletich, abile di testa a insaccare alle spalle di Farroni. L’attaccante potentino si trovava praticamente solo nel cuore dell’area amaranto.

Dopo cinque minuti di recupero termina il match. Gli amaranto ci hanno provato nei minuti finali, ma non è bastato.