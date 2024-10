Il Corona Chorus propone a Reggio una tappa del “Blowing On Soul Gospel Meeting 2016”

l “Blowing On Soul Gospel Meeting” è un seminario/workshop gospel di 4 giorni giunto alla sua quarta edizione, che vede la direzione artistica di Elisa Brown e raccoglie coristi da tutta Italia, rappresentando per la città ospitante una possibilità di diventare attrattiva turistica per tutti i partecipanti.

Per la prima volta, quest’anno, la manifestazione sarà portata in tutta la Calabria attraverso dei workshop itineranti che toccheranno più città.

L’associazione culturale “Corona Chorus” è lieta di annunciare che, in linea con i principi statutari, volti alla promozione della musica gospel sul nostro territorio, si è proposta di organizzare una data anche a Reggio Calabria.

Il workshop, destinato ad un numero max di 60 persone, si terrà martedì 29 novembre dalle ore 17.30 alle 22.30 presso i locali del “Museo di Storia della Farmacia” sito Via Ravagnese Inferiore, 2 – 89131 Reggio Calabria (adiacenze ex farmacia Sant’Agata).

L’Associazione “Corona Chorus”, si farà carico dei costi di iscrizione che sarà, quindi, totalmente gratuita e potrà essere richiesta, indicando nome cognome e recapito telefonico, via mail all’indirizzo corona.chorus@gmail.com o, telefonicamente (anche messaggio wa) al numero 392 474 5992.

Le richieste pervenute, saranno prese in considerazione in ordine cronologico e fino ad un massimo di 60. A tutti verrà dato riscontro circa l’esito iscrizione.

Docenti del workshop saranno: Leon Lacey, poliedrico gospel-men, che ha collaborato con artisti del calibro di Janet Jackson, Wy-Cleaf Jean, Donald Lawrence ed altri, e Stefano Baroni con la sua Body Percussion.

Ass. Culturale ‘Corona Chorus’

Via Eremo Botte Dir. Triglia, 13- 89124 RC -Tel/Fax 096522875 Cell. 3924745992

Internet: http://www.coronachorus.it

mail: corona.chorus@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/corona.chorus