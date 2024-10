Bovalino, riscontrati tre nuovi casi Covid: in totale risultano positive 33 persone

A lavoro per evitare ulteriori chiusure

Nella giornata odierna, sono stati riscontrati 3 nuovi casi di positività al Covid-19, per un totale di 33 persone sul territorio comunale. Si tratta -dichiara il Primo Cittadino Maesano- di soggetti che si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto collegati ai casi di positività riscontrati nei giorni scorsi. Ancora una volta l’aumento dei contagi si verifica all’interno dei nuclei familiari o dei contatti stretti già MONITORATI E ISOLATI.

Avevamo anticipato ieri che sarebbero state valutate ulteriori nuove misure in conformità all’evoluzione dei contagi con le autorità competenti, come previsto dalla normativa.

Pertanto, informiamo la cittadinanza, che preso atto della comunicazione da parte dell’Istituto scolastico e del Dipartimento di prevenzione ASP, si è ordinata la chiusura di tutti i plessi scolastici facenti parte dell’Istituto comprensivo “Mario La Cava”, per un periodo di dieci giorni.

La suddetta misura determina, come previsto dalla normativa e dalle disposizioni del Dipartimento di prevenzione ASP la messa in quarantena di tutto il personale docente, operatori scolastici e alunni dell’Istituto comprensivo Mario La Cava per dieci giorni a partire dal 21.10.2020 (fino al 31.10.2020).

Nei giorni scorsi avevamo già predisposto tra l’altro:

la chiusura dei locali per la sanificazione degli ambienti e la messa in quarantena di alcune classi,

l’obbligo di sanificazione straordinaria di tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, degli uffici pubblici e degli studi professionali,

la sanificazione di tutto il territorio comunale e degli uffici comunali.

Stiamo lavorando nel migliore dei modi nell’interesse dei bovalinesi e nel massimo rispetto di ciò che prevede la legge, con l’intento di evitare ulteriori chiusure.

Come sempre, vi informiamo che attendiamo ulteriori sviluppi di cui vi terremo costantemente aggiornati.

Vi preghiamo, inoltre, vista l’ennesima diffusione di notizie false di attenervi alle informazioni ufficiali che verranno comunicate, come di consueto, dal Palazzo comunale.

Come sempre esprimiamo vicinanza e solidarietà alle persone risultate positive, sintomatici e asintomatici, e a coloro che sono in quarantena precauzionale.

Rinnoviamo l’invito affinché vengano osservati tutti i provvedimenti in vigore tra cui: