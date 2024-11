Dal 31 maggio al 31 luglio al museo di Locri la mostra ‘Il gioiello di Persefone’.

Il 31 Maggio 2014 alle ore 18,30 presso il Museo Archeologico Nazionale di Locri, si terrà l’inaugurazione della Mostra archeologica “Il Gioiello di Persefone “. Promossa da Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e Associazione Italide con la collaborazione della Provincia dReggio Calabria, Comune di Locri, Accademia Belle arti R.C. e Kore Servizi Aggiuntivi.La mostra nasce dalla volontà di proseguire nel cammino di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico della colonia magno-greca di Locri Epizefiri.Attraverso un articolato percorso espositivo caratterizzato da varietà cronologica e tipologica oltrechè dalla raffinatezza dei monili dell’antico centro locrese, si è voluto dare testimonianza di uno tra i mestieri artigianali più affascinanti: il lavoro degli artigiani orafi che con le loro creazioni concorrono a far conoscere la diffusione e la circolazione di mode e gusti in area mediterranea nell’antichità.La mostra trova una guida ideale del tutto particolare, nella figura della dea Persefone, particolarmente cara ai Locresi e che più di ogni altra, divinità rappresenta la figura femminile. La volontà di seguire quel filo ideale che lega gli artigiani orafi antichi agli orafi del mondo contemporaneo ha fatto si ché nel percorso espositivo fosse prevista una sezione dedicata alle produzioni di due artiste-orafe: Nathalie Altomonte e Milena Trapasso.La Mostra sarà visitabile fino al 31 luglio.