É originario di Reggio l’artista che crea opere d’arte dal sapone – VIDEO

Il suo nome è Daniele Barrei e, qualche giorno fa, è volato a New York per mostrare al mondo le sue opere d'arte. Il giovane designer di intaglio è originario della provincia di Reggio

“Quando tocco il mio coltello, la mia mente si arrende al cuore e trasmette direttamente alle mani, dando forme diverse alle decorazioni. È come per magia”.

Avete mai immaginato di poter ‘scolpire’ il sapone? È questo ciò che fa, quotidianamente Daniele Barresi pluripremiato designer di intagli originario della provincia di Reggio Calabria. Da Bagnara Calabria a Sydney (dove attualmente risiede), il grande talento made in Sud è volato in America, a New York per partecipare alla più importante collezione del Museo del Sapone a Hudson Yards.

Daniele è famoso in tutto il mondo per le sue straordinarie capacità artistiche di intaglio che coinvolgono una vasta gamma di mezzi, tra cui frutta, verdura, formaggi e saponi.

Creare arte sotto forma di intaglio è una passione che il giovane talento si porta dietro sin dalla più tenera età, quando, esplorando la città natia, traeva ispirazione da ciò che lo circondava. Il sogno di Daniele Barresi è quello di possedere, un giorno, un suo programma televisivo che metta in mostra l’arte della scultura per affascinare il pubblico di tutto il mondo.

Un pò quello che è avvenuto in occasione della mostra di New York, durante la quale tantissimi visitatori si sono soffermati ad osservare le sue fantastiche opere. Ben dieci sculture tridimensionali che, successivamente, verranno trasferite al Museo di Londra.

