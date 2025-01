Domotek Volley, Laganà: ‘Siamo la rivelazione dell’anno’

La Domotek Volley Reggio Calabria ha chiuso l’anno con una vittoria straordinaria a Lagonegro, il piazzamento in Coppa Italia e un terzo posto da urlo (scaturito nelle ultime ore grazie al successo di Gioia del Colle contro la prossima avversaria di Coppa, Ortona), un traguardo impensabile a inizio stagione.

“Rivelazione dell’anno? Ci prendiamo questo titolo!” esclama con orgoglio il capitano Domenico Laganà, tra i protagonisti di questa incredibile cavalcata.

Un anno da incorniciare, con la promozione in Serie A3 e un posto in classifica che nessuno si aspettava.

“Sinceramente non credevo potessimo arrivare a questo punto, ma lo stiamo dimostrando sul campo, giorno dopo giorno. Siamo un gruppo bellissimo, con un equilibrio fantastico!”.

La Coppa Italia nel mirino

“Adesso viene il bello! Il primo turno contro Ortona sarà durissimo, loro sono una squadra quadrata con giocatori di grande esperienza. Ma noi non sfigureremo!”. E sognare la Final Four è lecito. Oltre ai successi sportivi, Laganà sottolinea l’entusiasmo crescente intorno alla squadra:

“Vedere il palazzetto pieno di bambini che a fine partita ti chiedono foto e autografi è una cosa bellissima!”.

Un pubblico che è cresciuto partita dopo partita, culminando in un’esplosione di gioia durante i playoff e la Coppa Italia.

L’anima del gruppo tra Mister Polimeni e Marco Martino

“Il merito di tutto questo? Gran parte va al Mister Polimeni, al Direttore Marco Martino, con noi dal giorno zero in B. Hanno costruito un bel giocattolo. Il successo di chi ci ha messo faccia e cuore in Serie B, su campi difficili, tutti loro meritano il nostro volo attuale. E a tutti quelli che lavorano dietro le quinte, con passione e dedizione. Ma come dice sempre il mister, poi siamo noi a scendere in campo”.

E con un capitano così, la Domotek Volley può sognare in grande. L’appuntamento?

8 gennaio 2025, ore 20.30 in casa del forte Sieco Ortona per un “dentro o fuori” di Coppa Italia da brividi.