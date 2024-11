Domotek Volley: record stagionale di presenze al Palacalafiore. Cresce Kevin Lamp

La Domotek si galvanizza. Grande pubblico al Palacalafiore di Reggio Calabria, con un record stagionale che ha sfiorato le duemila persone. Coinvolgimento, tifo e tante novità hanno caratterizzato la serata.

Tra le più importanti, troviamo la mossa del Mister Antonio Polimeni. L’americano Kevin Lamp, prodotto dell’Università di Stanford, continua con grinta il suo processo d’integrazione. Mandato in campo tra i sei iniziali, ha convinto con giocate spettacolari e concretezza.

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, già dalla sconfitta di Campobasso volevamo affrontare questa gara con tanta energia e far vedere che ci teniamo e che il nostro posto è in cima alla classifica” – ha affermato il pallavolista di Chicago .

“Per me sicuramente è quello di vincere il campionato . Da straniero, non conosco molto le altre squadre e gli altri giocatori, e questo da una parte è buono perché mi permette di affrontare ogni gara con la stessa mentalità, ovvero: Nessuna squadra è inferiore alle altre. Così posso dare il mio meglio ad ogni partita. Credo comunque che con il talento di questa squadra e il nostro staff tecnico potremo raggiungere grandi successi“.

“Ha molto talento, siamo intercambiabili. Quando uno non gioca bene, c’è un altro che può subentrare e fare bene, e come hai potuto vedere, tutti abbiamo dato vita a una grande performance. Quindi credo che questa squadra possa davvero far bene in questa stagione“.