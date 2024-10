Elezioni di Primavera 2019, nel reggino 28 Comuni al voto

foto LaPresse -Elisa Contini- 25/06/2017 Parma (PR) cronaca . Elezioni a Parma. Al Ballottaggio il candidato Paolo Scarpa e Federico Pizzarotti si contendono la carica di Sindaco della cittò. Queste elezioni sono caratterizzate dalla bassa affluenza ai seggi nella foto immagini generiche di seggi deserti Photo LaPresse -Elisa Contini- 25/06/2017 news election day in Parma. in the picture generical image

Le Elezioni Comunali 2019 si terranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno nei Comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel primo semestre del 2014 e nei Comuni chiamati alle elezioni anticipate perché commissariati o per motivi diversi.

Con molta probabilità, il giorno in cui i Comuni interessati al voto andranno alle urne per eleggere il nuovo Sindaco, anche se ancora non vi sia ancora l’ufficialità, potrebbe essere fissato per domenica 26 maggio, e in tal caso le amministrative si svolgeranno in contemporanea alle Europee, che secondo previsione dovrebbero aver luogo il 26 maggio 2019.

Andranno alle urne gli elettori di 3.836 Comuni italiani, di cui 3.649 appartenenti a Regioni ordinarie e 187 a Regioni a statuto speciale. L’elenco dei Comuni è ancora provvisorio perché a questi si aggiungeranno altri eventuali Comuni i cui consigli comunali saranno sciolti con DPR entro il 24 febbraio 2019.

Comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative della Primavera 2019

Comune – Pop. Leg. ( cens. 2011) – Consiglieri spett. – Sindaco in carica o Comm.

1) – AGNANA CALABRA – 569 – 10 ◊ FURFARO Caterina

2) – ARDORE – 4.760 – 12 ◊ Comm. Pref. IANNO’ Francesco

3) – BAGALADI – 1.082 – 10 ◊ MONORCHIO Santo

4) – BENESTARE – 2.442 – 10 ◊ ROCCA Rosario

5) – BIVONGI – 1.398 – 10 ◊ Vice-Sindaco MARZANO Daniela

6) – BOVA MARINA (°°) (***) – 4.142 – 12 ◊ Comm. Straord. : CREA Francesca, DE MARCO Giuseppe, LAINO Vito

7) – CANOLO (***) – 801 – 10 ◊ Comm. Straord. : CAMPINI Umberto, DE JOANNON Valerio, FACCHIANO Cosimo

8) – CARDETO (*) – 1.822 – 10 ◊ Comm. Straod. PICONE Francesco

9) – CARERI – 2.410 – 10 ◊ GIUGNO Giuseppe

10) – CITTANOVA – 10.344 – 16 ◊ COSENTINO Francesco

11) – FEROLETO DELLA CHIESA – 1772 – 10 ◊ PAPA Francesco

12) – GIOIA TAURO (°°) (***) – 19.063 – 16 ◊ Comm. Straord. : REPPUCCI Antonio, TURCO Vito, NUOVO Berardino

13) – GROTTERIA (*) – 3.274 – 12 ◊ Comm. Pref. MALDONATO Pietro

14) – LAUREANA DI BORRELLO (°°) (***) – 5.289 – 12 ◊ Comm. Straord. : LUZZA Maria, MIRRA Adele, DE MARINIS Matteo

15) – MARINA DI GIOIOSA IONICA (***) – 6.515 – 12 ◊ Comm. Straord. : MAZZIA Sergio, OTERI Marco, TALARICO Maria

16) – MARTONE – 554 – 10 ◊ SILVESTRO Fiorenzo

17) – MONASTERACE – 3.369 – 12 ◊ DELEO Cesare

18) – OPPIDO MAMERTINA – 5.406 – 12 ◊ GIANNETTA Domenico

19) – PALIZZI – 2.297 – 10 ◊ SCERBO Arturo Walter

20) – RIACE – 1.793 – 10 ◊ LUCANO Domenico

21) – ROCCELLA IONICA – 6.434 – 12 ◊ CERTOMA’ Giuseppe

22) – SAN GIOVANNI DI GERACE – 537 – 10 ◊ VUMBACA Pino

23) – SAN LUCA (**) – 4.044 – 12 ◊ Comm. Pref. GULLI’ Salvatore

24) – SAN ROBERTO – 1.833 – 10 ◊ VIZZARI Giuseppe Roberto

25) – SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE – 323 – 10 ◊ CALABRO’ Stefano Ioli

26) – SANT’ILARIO DELLO IONIO – 1.332 – 10 ◊ BRIZZI Pasquale

27) – SCIDO – 976 – 10 ◊ ZAMPOGNA Giuseppe

28) – STIGNANO – 1.340 – 10 ◊ CANDIA Francesco

Mentre per quanto riguarda il Rinnovo d’Autunno 2019 nella Città Metropolitana di Reggio Calabria sono al momento interessati al voto i Comuni di Brancaleone, e – salvo possibile proroga di mesi 6 – Platì e Scilla.

Sempre in tema di elezioni, le votazioni per le regionali in Calabria sono previste a fine anno, tra Novembre e primi di Dicembre 2019, ma ovviamente la data deve ancora essere ufficializzata; mentre, per le elezioni amministrative di Primavera 2020, uno degli appuntamenti più attesi è quello relativo alle tornata elettorale nel Comune di Reggio Calabria.

Note

1) – (*) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d. lgs. 267/2000 –;

2) – (**) Elez. 2018 annullate per mancata presentazione di candidature – Art. 85, comma 3, DPR 570/1960.

3) – (***) Scioglimento Consiglio ex art. 143 d. lgs. 267/2000

4) – (°°) 1° Scioglimento Consiglio ex art. 141 d. lgs. 267/2000