Reggio, ‘Christmas Drive’: l’abbraccio tra 2F Motors e EVO. Evento imperdibile per gli appassionati di motori

Reggio Calabria si prepara a un evento imperdibile per gli appassionati delle quattro ruote. Sabato 14 dicembre, presso la concessionaria 2F Motors di via Aschenez 27/29, si terrà il “Christmas Drive”.

2F Motors, azienda che da anni si distingue nel settore automobilistico calabrese ha ideato un evento dedicato agli amanti dei motori.

“2F Motors nasce come concessionaria plurimarca e svolgiamo l’attività su più sedi”, spiega il titolare dott. Francesco Scaramozzino – “Nel 2023 abbiamo aperto una filiale a Cosenza e quest’anno abbiamo iniziato i lavori per ristrutturare un locale a Lamezia. Saremo quindi presto dislocati in tre città in Calabria“.

La concessionaria 2FMotors è presente a Reggio Calabria con due punti vendita – uno in via Aschenez e l’altro lungo la strada Nazionale a Gallico – e un punto dedicato al noleggio in via Vincenzo Florio.

“Abbiamo deciso di abbracciare il progetto di EVO perché è uno dei pochi brand che continua a costruire le macchine che vogliono i clienti e non quelle che vuole la politica – continua il titolare dott. Scaramozzino – Crediamo molto nella strategia di EVO della famiglia DR. Nel giro di 20 giorni abbiamo stretto la mano con uno dei marchi che sta avendo riscuotendo un grande successo, con un boom di vendite in tutta Italia“.

Sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 18:00, tutti i reggini potranno toccare con mano la nuova EVO 6. L’evento, organizzato da Valeria Pellegrino e Mario Vitolo della db Model, sarà impreziosito dai partner ‘4 Stagioni di Frutta’ e ‘Matteotti’.

Durante la serata, sarà possibile ammirare le vetture full optional ibride EVO.

Appuntamento dunque in via Aschenez 27/29. Non perdete l’opportunità di vivere da vicino il mondo EVO e di immergervi nell’atmosfera natalizia del “Christmas Drive”.