Facebook compra Whatsapp : è la rivoluzione dei messaggi

di Alessandro Sica – Facebook annuncia di aver comprato il sistema di messaggeria più famoso al mondo, WhatsApp, per 19 miliardi di dollari (13,8 miliardi di euro): il saldo avverrà in parte in contanti (4 miliardi) e in parte in azioni (12 miliardi) , oltre a 3 miliardi in azioni vincolate per i dipendenti e i fondatori di Whatssup. Il co-fondatore e ad di WhatsApp Jan Koum entrerà nel consiglio di amministrazione di Facebook. “Oggi annunciamo un patto con Facebook che ci consentirà di continuare nella semplice missione di costruire un ottimo prodotto usato da tutti a livello globale – ha scritto Koum, che cinque anni fa ha fondato l’app insieme a Brian Acton, in una nota sul blog ufficiale – ci darà la flessibilità per crescere ed espanderci mentre a me e al resto del team regalerà più tempo per concentrarci nella costruzione di un servizio di comunicazione più veloce, personale e accessibile possibile. Da parte sua WhatsApp, con un post sul blog ufficiale, ha tenuto a rassicurare i suoi utenti: “Here’s what will change for you, our users: nothing”. «Ecco quel che cambierà per voi, nostri utenti: nulla». WhatsApp, che costa 99 centesimi all’anno dopo il primo, è ormai prossima a superare il volume di messaggi pari all’intero traffico sms prodotto dagli operatori tradizionali. È l’artefice della rivoluzione nelle comunicazioni veloci, istantanee e quotidiane.Secondo gli accordi, WhatsApp continuerà a operare indipendentemente e a mantenere il controllo del marchio. Pubblicità’ Koum assicura che non ce ne sarà. In un’intervista al Wall Street Journal dello scorso dicembre Jan Koum aveva appunto attribuito la continua crescita al focus sul servizio principale. Anziché competere con altre app, che fanno soldi tramite pubblicità, giochi e altri servizi – per esempio negozi di sticker e applicazioni interne – si rimane fermi al punto essenziale: “Vogliamo restare fuori da quella strada. Vogliamo che la gente possa portare avanti una conversazione”.”WhatsApp è sulla strada per arrivare a connettere un miliardo di persone – ha detto Zuckerberg – i servizi che raggiungono questa soglia sono incredibilmente preziosi. Conosco Jan da tempo e sono contento di questo accordo con lui e con la sua squadra, servirà a rendere il mondo più. aperto e connesso”.