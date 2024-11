Fedez e la “sexy” fidanzata Giulia , nuovi volti Sisley

di Fabiana Tripodi

Questo è il momento d’oro di un famosissimo rapper italiano: Fedez! Cantante di successo, non a caso il suo nuovo album Pop-Hoolista è già disco di platino, producer, giudice vincitore di X Factor e adesso anche volto di un noto brand di moda : Sisley.Ma non ha posato solo, con lui, come sempre , la nota fidanzata, grazie ai videoclip e a Zedef Chronicles, Giulia Valentina.I due, ormai inseparabili, hanno “scattato” per il fotografo americano Wayne Maser , come testimonial della campagna pubblicitaria primavera/estate 2015. Come potete vedere dagli scatti diffusi, le foto hanno fatto molto discutere perchè ritenute “sexy”.La campagna si sviluppa con “Sisleystories”, intervista visiva immaginaria in cui compaiono una serie di domande le cui risposte sono le immagini stesse: obiettivo raccontare non solo un prodotto ma le persone e le loro personalità. uscirà su periodici, quotidiani, web e in affissione, a partire dal 12 febbraio, con rilievo sui social. Sisleystories prosegue poi nei flagship Sisley di Roma, Firenze e Milano: qui, a partire dal 25 marzo, Fedez sarà protagonista di eventi esclusivi. Da febbraio, sul nuovo sito Sisley.com, sarà online un’intervista ai due protagonisti, e la gallery dei loro look preferiti.