Lega Calabria: ‘Il Sud saprà spendere i fondi del PNRR. Il vero nemico è la sinistra’

"La vera Politica impone che se una parte del paese è in difficoltà l’altra deve fare di tutto per sostenerla". Le parole del commissario Saccomanno

“Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, vorrebbe defraudare ancora una volta il Sud! La sua affermazione che le risorse vengano date “a chi le sa investire” non solo è fuori luogo, ma dimostra una pervicacia profonda nel cercare di delegittimare il mezzogiorno. Questi sono i veri nemici del Sud!

È vero che l’Italia deve correre sul PNRR, ma è anche vero che una parte dei fondi sono stati destinati alle regioni del meridione per cercare di coprire gap esistente. Pertanto, il solo pensare che il Sud non dovesse riuscire a spendere concretamente e positivamente tali fondi, vuol dire danneggiare gli sforzi che si stanno compiendo. Senza aggiungere che i possibili ritardi partono dal precedente Governo ove la sinistra era parte rilevante ed importante. La vera Politica impone che se una parte del paese è in difficoltà l’altra deve fare di tutto per sostenerla e riparare ai divari che sono la conseguenza di errori del passato. Tali brevi ragioni non possono che sconfessare il pensiero di Sala e spingere il Sud a correre il più possibile.”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.